"Детские люди" соберутся на семейном фестивале в саду "Эрмитаж"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Эти выходные в саду "Эрмитаж" посвятят детям всех возрастов: 17 и 18 сентября там состоится семейный фестиваль "Детские люди".
На празднике будут работать несколько площадок:
- Наука
- Творчество
- Спорт
- Театральная программа и мультфильмы
- Историческая программа
- Книжная программа
- Программа для малышей
- Детский second hand маркет
- Вкусная еда
- Лекции
- Мастер-классы для взрослых
Ребятам покажут эффектное химическое шоу, расскажут, как достать звезду с неба, познакомят с выхухолью Хохой и умными роботами. Дети научатся мастерить домики, расписывать ткань, лепить из глины, говорить без слов, строить гигантскую дженгу, мастерить волшебных пчел и многому другому.
Взрослые тоже не заскучают: в лектории их будут ждать Дима Зицер, Илья Колмановский, Павел Сурков, которые поговорят о детях, родителях, переходном возрасте и умении договариваться.
Полную программу и расписание фестиваля можно увидеть на сайте.
Время: 17, 18 сентября, 12:00 - 21:00
Цена: 500 р. в день проведения (дети до 10 лет бесплатно)