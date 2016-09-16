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16 сентября 2016, 16:15

Фестивали и праздники

"Детские люди" соберутся на семейном фестивале в саду "Эрмитаж"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Эти выходные в саду "Эрмитаж" посвятят детям всех возрастов: 17 и 18 сентября там состоится семейный фестиваль "Детские люди".

На празднике будут работать несколько площадок:

  • Наука
  • Творчество
  • Спорт
  • Театральная программа и мультфильмы
  • Историческая программа
  • Книжная программа
  • Программа для малышей
  • Детский second hand маркет
  • Вкусная еда
  • Лекции
  • Мастер-классы для взрослых


Ребятам покажут эффектное химическое шоу, расскажут, как достать звезду с неба, познакомят с выхухолью Хохой и умными роботами. Дети научатся мастерить домики, расписывать ткань, лепить из глины, говорить без слов, строить гигантскую дженгу, мастерить волшебных пчел и многому другому.

Взрослые тоже не заскучают: в лектории их будут ждать Дима Зицер, Илья Колмановский, Павел Сурков, которые поговорят о детях, родителях, переходном возрасте и умении договариваться.

Полную программу и расписание фестиваля можно увидеть на сайте.

Место: ул. Каретный ряд, 3

Время: 17, 18 сентября, 12:00 - 21:00

Цена: 500 р. в день проведения (дети до 10 лет бесплатно)

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