"Детские люди" соберутся на семейном фестивале в саду "Эрмитаж"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Эти выходные в саду "Эрмитаж" посвятят детям всех возрастов: 17 и 18 сентября там состоится семейный фестиваль "Детские люди".

На празднике будут работать несколько площадок:

Наука

Творчество

Спорт

Театральная программа и мультфильмы

Историческая программа

Книжная программа

Программа для малышей

Детский second hand маркет

Вкусная еда

Лекции

Мастер-классы для взрослых



Ребятам покажут эффектное химическое шоу, расскажут, как достать звезду с неба, познакомят с выхухолью Хохой и умными роботами. Дети научатся мастерить домики, расписывать ткань, лепить из глины, говорить без слов, строить гигантскую дженгу, мастерить волшебных пчел и многому другому.

Взрослые тоже не заскучают: в лектории их будут ждать Дима Зицер, Илья Колмановский, Павел Сурков, которые поговорят о детях, родителях, переходном возрасте и умении договариваться.

Полную программу и расписание фестиваля можно увидеть на сайте.