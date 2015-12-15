На Манежной площади включили "Новогодний шар"

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На Манежной площади в тестовом режиме включили большую елочную игрушку "Новогодний шар" из светодиодов, вес которой составляет 26 тонн, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

"Сегодня мы наблюдаем работу в тестовом режиме самой большой, наверное, в мире новогодней игрушки, которая разместилась на Манежной площади в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", который начнется уже буквально в эту пятницу, 18 декабря", – отметил Немерюк.

По его словам, игрушка на шесть метров больше новогоднего шара, который был установлен на площади в прошлом году. Ее высота составляет 17 метров. "Вся конструкция весит 26 тонн и на ней размещается 23 тысяч светодиодных светильников, которые позволяют увидеть световое шоу, как снаружи конструкции, так и внутри", – добавил глава департамента торговли.

Он пояснил, что из тестового режима в постоянный игрушку переведут с 18 декабря, когда начнется фестиваль.

Новый год в Москве: Главные маршруты

Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве в четвертый раз, начнется 18 декабря и завершится 14 января. Центрами гуляний станут 38 площадок, 20 из которых разместятся в центре, а остальные – в округах.

Всего установят 428 шале с горячими напитками, сладостями и сувенирами. Свои товары привезут предприниматели и производители из 40 регионов России, а также Великобритании, Дании, Франции и Чехии.

Параллельно с "Путешествием в Рождество" состоится еще один фестиваль – "Рождественский свет". В его рамках центральные улицы украсят световыми объектами, тоннелями и гирляндами. Всего загорятся более двух тысяч световых гирлянд, а на 9 площадках установят огромные светящиеся цифры "2016".

Отметим, на что столичном портале открытых данных появился онлайн-путеводитель по зимним развлечениям. Москвичи смогут найти разные виды активностей на любой вкус – катки, лыжные трассы, снежные горки, горнолыжные склоны и многое другое.