Фестиваль красок Холи пройдет в Измайлово

Фото: предоставлено пресс-службой

26 июля в комплексе "Кремль и Вернисаж в Измайлово" состоится фестиваль красок Холи и коронация самой яркой девушки лета. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Участники – ожидается, что их количество составит около десятков тысяч – соберутся вместе, чтобы раскрасить себя и друг друга сухой краской всех цветов. Краска безвредна – она сделана из натуральных ингредиентов, не приносит вреда окружающей среде и легко смывается с кожи и одежды.

Кроме того, в этот день москвичи выберут "Мисс Холи" – победительницу фестиваля, которой вручат набор краски для этого праздника.

Кульминацией праздника станут единовременные массовые броски краски в небо под музыку популярных диджеев.