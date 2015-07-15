Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля 2015, 15:51

Культура

Фестиваль красок Холи пройдет в Измайлово

Фото: предоставлено пресс-службой

26 июля в комплексе "Кремль и Вернисаж в Измайлово" состоится фестиваль красок Холи и коронация самой яркой девушки лета. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Участники – ожидается, что их количество составит около десятков тысяч – соберутся вместе, чтобы раскрасить себя и друг друга сухой краской всех цветов. Краска безвредна – она сделана из натуральных ингредиентов, не приносит вреда окружающей среде и легко смывается с кожи и одежды.

Кроме того, в этот день москвичи выберут "Мисс Холи" – победительницу фестиваля, которой вручат набор краски для этого праздника.

Кульминацией праздника станут единовременные массовые броски краски в небо под музыку популярных диджеев.

Дата: 26 июля в 13.00

Место: комплекс "Кремль и Вернисаж в Измайлово"

Вход свободный

фестиваль Измайлово Холи сухая краска фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика