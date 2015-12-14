Форма поиска по сайту

14 декабря 2015, 11:35

Культура

Звезды световой урбанистики встретятся в Москве

Фото: m24.ru/Артем Житенев

17 декабря в Москве пройдет форум "Игры света: традиции и новые тенденции в оформлении городов". Как сообщают организаторы, мероприятие состоится в рамках первого Московского международного фестиваля "Рождественский свет". Форум продемонстрирует российские и европейские традиции оформления городов в новогодние и рождественские дни.

Участники мероприятия – специалисты световой урбанистики мирового уровня и представители городских властей. Среди них – генеральный директор Международной ассоциации городского освещения LUCI Марк Бертон-Пейдж, генеральный представитель Комитета Елисейских полей Эдуард Лефевр, основатель и арт-директор Studio Festi Валерио Фести и другие. Главная тема конференции – световое оформление города как драйвер развития туризма.

Кроме того, они представят на фестивале свои инсталляции. Например, Studio Festi продемонстрирует огромную ажурную арочную конструкцию рядом с Большим театром.

Фестиваль "Рождественский свет" впервые пройдет в Москве. Он продлится с 18 декабря по 10 января. В нем примут участие художники и декораторы из Канады, Италии, Франции и других городов. Москвичи увидят десять инсталляций и около двадцати арт-объектов.
