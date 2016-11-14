Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября 2016, 10:38

Культура

Ежегодный фестиваль современной хореографии Context откроется в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

14 ноября в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоится открытие IV фестиваля современной хореографии "Context. Диана Вишнева". Также при поддержке маэстро Валерия Гергиева фестиваль пройдет и в Санкт-Петербурге. Одним из главных событий станет приезд хореографа Матса Эка. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"Балет Мориса Бежара" впервые в России представит постановки "Цвет блюз" и "Словно с Луны свалившиеся" Жиля Романа. В юбилейный год Шостаковича американец Алонсо Кинг, художественный руководитель труппы Alonzo King LINES Ballet, привезет на фестиваль спектакль, вдохновленный произведениями советского классика. Сама Диана Вишнева выступит в дуэте с выдающейся французской балериной Орели Дюпон.

Особое место в программе занимает конкурс молодых хореографов, финал которого пройдет 16 и 17 ноября на сцене Электротеатра Станиславский. Победитель получит грант на стажировку в одной из ведущих зарубежных трупп.

В Context войдет также ряд творческих бесед ContextSpeaks. 15 ноября в Гоголь-центре публика сможет пообщаться с Матсом Эком и Самуэлем Вюрстеном. Помимо этих событий интерес представляет серия воркшопов (занятия по танцевальной критике, съемка балетных спектаклей).

фестиваль балет новости культурного мира современная хореография Диана Вишнева

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика