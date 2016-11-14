Ежегодный фестиваль современной хореографии Context откроется в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

14 ноября в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоится открытие IV фестиваля современной хореографии "Context. Диана Вишнева". Также при поддержке маэстро Валерия Гергиева фестиваль пройдет и в Санкт-Петербурге. Одним из главных событий станет приезд хореографа Матса Эка. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"Балет Мориса Бежара" впервые в России представит постановки "Цвет блюз" и "Словно с Луны свалившиеся" Жиля Романа. В юбилейный год Шостаковича американец Алонсо Кинг, художественный руководитель труппы Alonzo King LINES Ballet, привезет на фестиваль спектакль, вдохновленный произведениями советского классика. Сама Диана Вишнева выступит в дуэте с выдающейся французской балериной Орели Дюпон.

Особое место в программе занимает конкурс молодых хореографов, финал которого пройдет 16 и 17 ноября на сцене Электротеатра Станиславский. Победитель получит грант на стажировку в одной из ведущих зарубежных трупп.

В Context войдет также ряд творческих бесед ContextSpeaks. 15 ноября в Гоголь-центре публика сможет пообщаться с Матсом Эком и Самуэлем Вюрстеном. Помимо этих событий интерес представляет серия воркшопов (занятия по танцевальной критике, съемка балетных спектаклей).