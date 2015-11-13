Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября 2015, 08:11

Культура

На фестивале саундтреков прозвучат хиты из "Чебурашки" и "Игры престолов"

Фото предоставлено организаторами

C 13 ноября по 11 декабря в Центральном музее музыкальной культуры состоится третий ежегодный фестиваль саундтреков "Кинозвук".

Гости услышат лучшую музыку, звучавшую в зарубежных и отечественных кинохитах.

"Кинозвук" – это синтез живой музыки, современных видеотехнологий и нестандартного театрального перформанса. Любимые мелодии из "Игры престолов", "Звездных войн", "Чебурашки" , "Криминального чтива", отечественного "Шерлока Холмса", британского "Шерлока", а также из многих других картин прозвучат на новый, современный лад.

Саундтреки прозвучат в исполнении самых различных коллективов, при этом на фестивале появятся и герои кинофильмов: с больших экранов они расскажут историю создания картин.

Подробную программу мероприятия можно посмотреть на сайте kinozvuk.org.

фестиваль саундтреки фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика