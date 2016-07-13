В Крылатском пройдет большой праздник "День рыбака"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На Гребном канале в Крылатском 23 июля пройдет большой рыболовный праздник "День рыбака", сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Гости фестиваля смогут поучаствовать в турнире по любительской рыбалке.

"Основной целью фестиваля, который мы планируем сделать ежегодным и проводить по всей России, станет развитие и популяризация любительского рыболовства. Рыбалка – это доступный, здоровый и увлекательный вид досуга, который должен быть доступен всем", – говорит руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Ожидается, что в мероприятии примет участие не менее 4 тысяч гостей. Они смогут половить рыбу и познакомиться с национальной рыбной кухней. Весь день на фестивале будет работать фуд-корт, пройдут мастер-классы.

На сцене в Крылатском выступят известные диджеи, артисты эстрады и цирка. Фестиваль посетят звезды спорта, политики и шоу-бизнеса. В рамках российского этапа европейского кубка в мероприятии примут участие и профессионалы.