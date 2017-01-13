"Золотая маска" опубликовала расписание фестивальных показов

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Конкурсная программа "Золотой маски" откроется 3 февраля. Об этом сообщили социальные сети крупнейшего российского театрального фестиваля-премии. Первым спектаклем, который в рамках конкурса посмотрит жюри, станет мюзикл "Преступление и наказание" Андрея Кончаловского.

На 4 февраля запланирован показ получившей огромное количество лестной критики "Травиаты" Роберта Уилсона и Теодора Курентзиса в Пермском театре оперы и балета. В связи с техническими сложностями постановка не приедет в Москву, о чем Курентзис говорил ранее, но будет представлена на родной сцене.

Оперный театр Екатеринбурга привезет в Москву в середине февраля два спектакля-номинанта – "Кармен" (режиссер Александр Титель) и "Ромео и Джульетта" (хореограф Вячеслав Самодуров).

Один из самых ожидаемых спектаклей – "Гамлет" Малого драматического театра – Театра Европы с Данилой Козловским в главной роли столичный зритель увидит трижды – 5, 6 и 7 апреля. Питерских актеров примет на свой сцене Мастерская Петра Фоменко.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 19 апреля в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко.

Полное расписание фестиваля доступно по ссылке.