Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Международный фестиваль "Рождественский свет" впервые пройдет в Москве этой зимой. Об этом в ходе пресс-завтрака, посвященного новогодним праздникам, рассказала заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Наталья Сергунина.

На фестивале, который состоится в российской столице впервые, представят световые инсталляции, арт-объекты и подобные объекты. В частности, в рамках фестиваля на Никольской улице создадут уникальный световой туннель, а в Камергерском переулке появится звездное небо. Мероприятие планируется провести за счет внебюджетных средств. Участие в нем уже подтвердили представители Франции, Испании, Италии.

Что касается праздничных площадок, то их в городе планируется разместить 38 – как в центре, так и в округах. По словам Сергуниной, мероприятия фестиваля пройдут в том числе и на них.

Как заявил глава департамента нацполитики и туризма Владимир Черников, Москва вошла в мировые событийные календари. "Важно, что наше действо будет лучшее в Европе. Мероприятия будут проходить с утра до вечера. Украшены будут парки, общественные места, пешеходные зоны", – сказал он.

Напомним, с 15 декабря в столице стартует фестиваль "Путешествие в Рождество". В этом году году увеличится время работы площадок, на которых будут проходить рождественские ярмарки.

В 2014 году фестиваль "Путешествие в Рождество" проходил в столице с 12 декабря по 11 января. Рождественские ярмарки посетили 8,5 миллионов человек. В нем приняли участие представители из 17 стран. А также более 80 ресторанов и 800 предпринимателей.