В столице пройдет крупнейший опен-эйр лета – фестиваль Outline

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Фестиваль электронной музыки Outline начнется сегодня в 22:00 и завершится в 23:00 в воскресенье. Больше суток музыканты и диджеи буду радовать московскую аудиторию выступлениями на территории МОЗала. Расписание выступлений артистов опубликовано на официальном сайте фестиваля. В этом году музыкальная программа займет сразу шесть сцен.

Outline-2016 станет третьим фестивалем объединенной команды клуба "Арма 17" и агентства "Стереотактик". В прошлом году про Outline написали несколько западных изданий, благодаря чему в этом году он стал одним из самых ожидаемых событий года. Хэдлайнерами Outline выступили группы The Residents, The Skatalites, Ninos Du Brasil, а также Филипп Горбачев, Mujuice, Рикардо Вилалобос и другие.

Накануне мероприятия m24.ru побеседовал с организатором вечера – Наташей Абель, которая рассказала, чего же ждать зрителям: "Мы привлекли к проекту молодых художников, которые создали объекты на тему общества гиперпотребления. Из Берлина к нам приедут художники Киран Бехан и Мари Элис Брэднер-Вольфзан – участницы берлинского арт-комьюнити Crystalmafia. Специально для их инсталляции нам пришлось собирать огромное количество предметов масс-маркета. Уличный художник Артем Стефанов aka STFNV, автор одной из самых мощных арт-работ прошлого фестиваля, создаст произведение дня и ночи. На одной из стен заводских построек он нарисует кроссворд-ребус, где будут спрятаны слова и смыслы, отвечающие общей философии".

За несколько часов до начала фестиваль был отменен.

"Внимание! Фестиваль не состоится по не зависящим от организаторов причинам. Деньги за билеты будут возвращены", – сообщили в Facebook организаторы мероприятия.