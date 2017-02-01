Гигантскую ледяную масленицу установят на Манежной площади

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более 100 арт-объектов украсят площадки фестиваля "Московская масленица", передает ТАСС. Фестиваль пройдет с 17 по 26 февраля на 13 площадках в центре столицы, рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

На Манежной площади появится восьмиметровая фигура Масленицы изо льда. Выставку из 13 соломенных маслениц откроют на переходе от Манежной площади к площади Революции. На Новом Арбате на глазах у москвичей дизайнеры оформят около 40 двухметровых арт-маслениц. Тверскую площадь украсят гигантские арт-объекты "Масленица-Зима" и "Масленица-Весна".

На Новопушкинском сквере и Тверском бульваре появятся яркие дымковские игрушки высотой от полутора до трех метров. Эти арт-объекты будут интерактивными. Так, с семиметровой горки в виде русских саней можно будет прокатиться.

Самую длинную в Москве книжную ярмарку "Букмаркет" на улице Новый Арбат на фестивале "Московская масленица" посвятят современному искусству.