Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября 2013, 09:29

Технологии

Паспортные данные запросили у пользователей Facebook

Фото: ИТАР-ТАСС

Представители социальной сети Facebook принесли извинения пользователям. Дело в том, что сайт запросил у некоторых владельцев аккаунтов паспортные данные. Как выяснилось позже, причиной стала техническая ошибка.

К слову, похожий сбой произошел в январе этого года. Тогда некоторым пользователям Facebook и Instagram было отказано в доступе. Желающие попасть на свои страницы должны были также предоставить удостоверение личности, сообщает телеканал "Москва 24".

За последнее время в соцсети было зафиксировано еще несколько сбоев. Так, в октябре этого года на Facebook нельзя было обновить статус и загрузить фотографию в ленту новостей. Кроме того, пользователи не могли поделиться новостью в своей хронике. Причины неполадок не назывались.

фейсбук паспорта ошибки соцсети

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика