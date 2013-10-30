Паспортные данные запросили у пользователей Facebook

Фото: ИТАР-ТАСС

Представители социальной сети Facebook принесли извинения пользователям. Дело в том, что сайт запросил у некоторых владельцев аккаунтов паспортные данные. Как выяснилось позже, причиной стала техническая ошибка.

К слову, похожий сбой произошел в январе этого года. Тогда некоторым пользователям Facebook и Instagram было отказано в доступе. Желающие попасть на свои страницы должны были также предоставить удостоверение личности, сообщает телеканал "Москва 24".

За последнее время в соцсети было зафиксировано еще несколько сбоев. Так, в октябре этого года на Facebook нельзя было обновить статус и загрузить фотографию в ленту новостей. Кроме того, пользователи не могли поделиться новостью в своей хронике. Причины неполадок не назывались.