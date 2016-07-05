50 тысяч залпов дадут на Фестивале фейерверков в Москве

Фото: m24.ru

Второй Международный фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет в Москве 23 и 24 июля, сообщает mos.ru. В этом году выступления участников будут посвящены кинематографу.

За звание лучшей пиротехнической команды в этом году будут сражаться мастера искусства запуска фейерверков из Азербайджана, Казахстана, Китая, Мальты, Португалии, России, Франции и Эстонии. Всего участники произведут более 50 тысяч залпов. На фестивале планируется использовать более 25 тонн пиротехники.

Фестиваль пройдет в Братеевском каскадном парке на юге столицы. Днем на территории парка предусмотрена развлекательная программа с представлениями и творческими мастер-классами, а также выступлениями звезд российской эстрады.

Залпы начнут давать в 21:30, а дневная программа фестиваля стартует с 14:00.

Фестиваль фейерверков компании "Ростех" станет первым публичным мероприятием в обновленном Братеевском парке. Работы по благоустройству Братеевского парка начались в мае. На площадке работает порядка 1500 человек и 200 единиц техники. В планах – создание в парке комфортной пешеходной зоны, ремонт существующих сходов, строительство трех новых лестниц для спуска к набережной.

Работы в Братеевском парке являются частью единой городской программы благоустройства парков и зон отдыха в городе Москве. Кроме него в этом году приведут в порядок еще 79 зеленых территорий – парков и мест отдыха у воды.