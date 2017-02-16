Автор "Темных начал" анонсировал новую книжную трилогию

Фото: ТАСС/PA Images/Steve Parsons

Британский писатель Филип Пулман, известный по книжной серии "Темные начала", анонсировал новую трилогию "Книга пыли", сообщает The Verge.

Первая книга выйдет 19 октября этого года. Как и в предыдущих книгах, главной героиней станет Лира Белаква. Действие будет происходить за 10 лет до начала оригинальной трилогии. По словам писателя, эта "книга не будет ни сиквелом, ни приквелом" основной истории. Ее название пока неизвестно.

В "Темных началах" развивается тема параллельных миров: герои находят порталы и путешествуют между вселенными.

История книг о Лире Белакве началась в 1995 году, когда автор выпустил первую часть "Северное сияние". Книга была экранизирована в 2007 году. Картина получила название "Золотой компас", а главные роли исполнили Николь Кидман и Дэниел Крейг.

Две другие части трилогии – "Чудесный нож" и "Янтарный телескоп" пока не экранизированы. Общее количество проданных копий серии на 40 языках мира составило более 17,5 миллиона.