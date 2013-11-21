Битва трибутов: на экраны выходит вторая часть "Голодных игр"

21 ноября в прокат выходит фильм "Голодные игры: И вспыхнет пламя!" - вторая часть нашумевшего блокбастера, вышедшего на большие экраны в прошлом году. Обозреватель M24.ru расскажет, чего ждать от новой ленты.

Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс), победившая благодаря хитрости в жестоких "голодных играх", отправляется в праздничный тур по дистриктам государства Панем. С ней вместе – ее друг, напарник и лже-возлюбленный Пит: хотя игры уже закончились, они с Дженнифер все еще вынуждены изображать счастливую пару на глазах у всей страны. Торжественные речи Китнисс и Пита приготовлены заранее, но предосторожность не слишком помогает: двое юных победителей превратились для своих сограждан в символ бунта, а потому каждое их появление на публике заканчивается массовыми беспорядками. Президент Сноу (Сазерленд) всерьез обеспокоен ситуацией, и отдает приказ о начале новых, юбилейных "голодных игр", в которых будут участвовать только победители прошлых лет. Китнисс и Пит снова должны выйти на арену – теперь противостоять им будут опытные убийцы, а проходить новая игра на выживание будет уже в совсем других декорациях…

Кадр из фильма "Голодные игры". Фото: thehungergamesexplorer.com

Когда на экраны вышла первая часть франшизы, поставленной по бестселлеру Сьюзен Коллинз, многие были удивлены и разочарованы. Мало того, что розовощекая симпатяга Лоуренс совсем не походила на хрупкую героиню книги. Дизайнеры, пытаясь как можно достовернее изобразить дикие вкусы аристократии будущего, явно переборщили с китчем, а компьютерная графика смотрелась из рук вон плохо. Но самое печальное другое: режиссер Гэри Росс, когда-то поставивший великолепный "Плезантвилль", очевидно не справлялся с темпом повествования, из-за чего фильм казался чрезмерно затянутым и откровенно скучным.

Приятно отметить, что проблемы первой части успешно решены во второй, и не в последнюю очередь - благодаря вдвое увеличившемуся бюджету блокбастера. Костюмы персонажей больше не выглядят скопированными из треш-фантастики 80-х годов. Графика и спецэффекты сделаны на самом достойном уровне (особенно это заметно, если смотреть фильм в формате IMAX). Что же до Дженнифер Лоуренс, то молодая актриса, умудрившаяся за это время получить премию "Оскар" за роль в комедии "Мой парень – псих", всего лишь за один год заметно выросла как профессионал. Да, теперь она не только бегает по лесам с луком в руках, но и по-настоящему, по-взрослому играет, заставляя зрителей искренне сопереживать юной Китнисс, волею судеб оказавшейся в самом центре событий планетарного масштаба. Кстати говоря, вторая часть франшизы может похвастаться не только куда большим присутствием на экране Вуди Харрельсона и Дональда Сазерленда, но и появлением в актерском ансамбле такого великолепного артиста как Филип Сеймур Хофман (он сыграл Плутарха – нового распорядителя "голодных игр").

Кадр из фильма "Голодные игры". Фото: thehungergamesexplorer.com

И все-таки главная причина несомненного успеха второй части франшизы – в удачно найденном режиссере. Фрэнсису Лоуренсу, как и Гэри Россу, не впервой снимать фильмы, в основе которых – компьютерная графика. Его преимущество в том, что предыдущие работы Лоуренса (поставленный по комиксам "Константин" с Киану Ривзом, "Я – легенда" с Уиллом Смитом), как и новые "Голодные игры", снимались в жанре "экшен", а потому у режиссера не возникает проблем с тем, чтобы удержать внимание зрителей, удачно чередуя сентиментальные сцены и боевые эпизоды. Фильм, как и предыдущий, длится около двух часов, но поверьте, они пролетят совсем незаметно.

Все перечисленное выше касается формы, но не стоит забывать и о содержании. Во второй части "Голодных игр" куда меньше слезливых сцен, чем в первой, но куда больше размышлений – причем совсем недетских (возможно, именно поэтому второй том "Голодных игр" поклонники бестселлера считают самым нудным). Речь о куда более серьезных материях: о государстве и сопротивлении, о влюбленности и о настоящей любви. А еще о том, что мир совсем не такой черно-белый, каким его так часто пытаются представить, и совсем не такой простой, как это кажется в юности. Фрэнсису Лоуренсу удалось без потерь перенести все эти темы на экран: остается надеяться, что снимать заключительные третью и четвертую части франшизы предстоит именно ему и его команде.

Максим Эйдис