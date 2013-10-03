Писатели: Джо Аберкромби и современная фантастика

Писатель Джо Аберкромби рассказал о современной фантастике

В рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки в парке "Музеон" прошли публичные дискуссии с популярными писателями. Во время одной из встреч писатель Джо Аберкромби побеседовал с посетителями о современной фантастике. Сетевое издание М24.ru поводило прямую трансляцию мероприятия.

Джо Аберкромби

Джо Аберкромби – молодой британский писатель, один из ярких представителей жанра темного фэнтези в современной литературе. Мировую известность получил в 2006 году после выхода дебютного романа "Кровь и железо" (The Blade Itself), который открыл трилогию "Первый закон" (The First Law).

Аберкромби родился 31 декабря 1974 года в Ланкастере. Учился в королевской средней школе графства, посвящая много времени компьютерным играм и рисованию вымышленных географических карт. После школы получил образование психолога в университете Манчестера и начал работать на телевидении. Позже он стал монтажером-фрилансером – работал над документальными фильмами, церемониями награждений и концертами, а также видеоклипами Барри Уайта, групп Coldplay и The Killers.

В 2002 году в перерывах между работой Аберкромби приступает к воплощению давней мечты – созданию романа, который сломал бы стереотипы, созданные мастерами жанра фэнтези. И это ему удается: критики называют "Кровь и железо" незаурядным событием и предсказывают автору большое будущее. После успеха истории о злоключениях воина-философа Логена Девятипалого писатель начинает долгосрочное сотрудничество с издательством Gollancz. В 2007-2008 годах выходят еще две части трилогии "Первый закон": "Прежде чем их повесят" (Before They Are Hanged) и "Последние доводы короля" (The Last Argument of Kings). Заключительная часть была признана в 2011 году лучшим романом зарубежного автора по версии Фантлаба (FantLab's book of the year award).

К автору приходит мировая популярность, права на его произведения приобретают более десяти стран, Аберкромби читают на немецком, испанском, французском, чешском, шведском, голландском и русском.

В 2009 году выходит новая книга автора "Лучше подавать холодным" (Best Served Cold) - роман о наемниках и мучительных смертях, действие которого происходит в мире "Первого Закона" через четыре года после событий дебютной трилогии. Автор характеризует его как "фэнтезийный триллер" и называет "темным, жестким и очень-очень кровавым". "Лучше подавать холодным" признан лучшим романом 2009 года на форуме SFFWorld, он также занял 3-е место в читательском выборе на SF Site и был номинирован на The August Derleth Fantasy Award.

В 2010 году в антологии героической фэнтези Лу Андерса и Джонатана Страхана издается рассказ Аберкромби "Дурацкое задание" (The Fool Jobs). В 2011 году выходит новый роман писателя "Герои" (The Heroes), вошедший год спустя в шорт-лист Британской премии фэнтези и номинированный на The David Gemmell Legend Award for Fantasy (DGLA). В 2012 году публикуется роман "Красная страна" (A Red Country), который сам автор определяет как "фэнтези-вестерн".

В парке "Музеон" провели дискуссионные встречи с писателями

Романы Аберкромби 14 раз становились номинантами различных литературных премий, в том числе два года подряд премии Джона Кэмпбелла (John W. Campbell Award), которая ежегодно присуждается в Америке лучшему новому писателю в жанре научной-фантастики или фэнтези.

Среди источников вдохновения, не связанных с жанром фантастики, писатель называет полицейские триллеры Дж. Эллроя, трилогию Б. Корнуэлла "Сага о короле Артуре", а также популярные в последние годы телесериалы: "Клан Сопрано", "Звездный креейсер "Галаактика" (Battlestar Galactica), The Wire, и Deadwood.

В настоящее время Джо Аберкромби живет в Бате, графство Соммерсет, с женой Лу и двумя дочерьми. В планах автора - создание новой трилогии о мире "Последнего закона", также идут переговоры о выпуске сборника его рассказов.

Более подробную информацию можно получить в блоге и на сайте писателя, а также на страницах Аберкромби с соцсетях "ВКонтакте" и Facebook.

Критики и коллеги о творчестве Джо Аберкромби

"Запутанный сюжет просто несет вместе с собой варварских воинов, обладающих неподдельной храбростью (и получающих всамделишние раны), испорченных аристократов с искупительным потенциалом, волшебников со сбивающими с толку планами … плюс самого симпатичного заплечных дел мастера всех времен. Трилогия "Первый Закон" - это приключение, развитие героев которого происходит жесткими, непредсказуемыми, убедительными путями, в таком же жестком и странном мире. В мире, который иногда ужасен и всегда поразителен…" - Джон Мини.

"Если вы любите бескровное, высокопарное фэнтези, с персонажами, хрупкими как газетные страницы, и такими же скучными, как гипсовые фигурки святых, Джо Аберкромби и впрямь испортит ваш день…" - Скотт Линч.

"Аберкромби прямиком направился к статусу суперзвезды" - Дж. Вандермеер.

"Мы - прямо там, в головах этих парней, благодаря стилю автора… Его понимающий тон подразумевает, что происходящее часто будет представать в ироническом свете, со второстепенными персонажами, которые балансируют на грани диккенсовских" - Дэйв Брэдли, журнал SFX.

"Восхитительно злобная книга" - Guardian.

"Темная, глубоко ироничная, полная блестящих персонажей, которые найдут отклик в циничной стороне вашей натуры..." - sfrevu.com.

"Отличное чтиво: жесткое, темповое и непретенциозное" - SFX magazine.

Джо Аберкромби о своем творчестве

"Понятное дело, что вы не можете сочинять историю, происходящую в вымышленном мире, без того чтобы этот мир создать, а то, что вы создаете, должно быть убедительным. Просто я считаю, что такой аспект эпического фэнтези, как подробное описание мироустройства, часто заходит так далеко, что подавляет собой все остальное. Люди пытаются "перепрофессорить Профессора", без конца соперничают друг с другом в том, чтобы оказаться автором самой подробной, сложной и длинной книги. Так, как будто вся идея состояла в том, чтобы нарисовать набор географических карт и — ого, да мы решили все проблемы! — осталось лишь эскизно набросать парочку умилительно-клишированных персонажей. Чтобы было кому бродить между Занвонзом и Вибвабом, по дороге, путем неторопливой беседы сливая информацию о том, как функционирует их магическая система..."

"В конечном счете, полагаю, я просто старался написать книги, которые мне самому хотелось прочитать. Эпическую смесь любви, войны и всего прочего в том же духе. Некоторое количество пыток, некоторое количество интриг. Немного тайн и чуть-чуть магии. Небольшое количество постельных сцен и чертовски много насилия, которое вызывает прилив адреналина. Пару грандиозных картин, порождающих благоговейный трепет и парочку тошнотворных неожиданностей на пути к захватывающей, шокирующей кульминации. Смех, слезы и немного тошноты. Вся гамма эмоций. И главнее всего — несколько энергичных персонажей, с жесткими, но смешными диалогами. Достаточно? Не сочтите за наглость, можно попросить у вас за это $10?" - из интервью изданию sfx.co.uk.

Екатерина Левина