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Культура

03 сентября 2014, 14:20

Режиссер Люк Бессон представит в столице фантастическую картину "Люси"

фантастика Люк Бессон Скарлетт Йоханссон кино

Фото: lucymovieintl.com

8 сентября в столицу приедет французский режиссер Люк Бессон ("Леон", "Пятый элемент", "Такси"). Режиссер представит свою последнюю работу, фантастический фильм "Люси" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Скарлетт Йоханссен играет девушку Люси, приехавшую в Тайвань изучать китайский язык. Ее новый приятель предлагает заработать денег, для чего Люси нужно всего лишь доставить кейс. В итоге девушка попадает в руки корейской мафии, и ей вшивают в живот пакет с наркотиками.

После того, как Люси начинает сопротивляться, ее ударяют в живот, и наркотик попадает в организм. При этом действует он по-особому: человеческий мозг использует всего 10 процентов своего потенциала, а Люси начинает эволюционировать, и теперь для нее нет предела в 10%. Теперь она может подчинять себе все вокруг и постоянно повышает уровень владения мозгом. Однако даже она не знает, что ждет ее впереди.

В США картина Люка Бессона "Люси" вышла 25 июля и собрала почти 120 миллионов долларов. В российский прокат "Люси" выйдет 11 сентября.

Режиссерская карьера Люка Бессона началась с фильма "Последняя битва" 1983 года, однако широкое признание Бессон получил после выхода на экраны третьей полнометражной картины "Подземка". В 1986 году Британская киноакадемия номинировала Бессона за ленту "Подземка" на "Лучший фильм на иностранном языке".

За свою карьеру Люк Бессон успел поработать режиссером, продюсером и сценаристом примерно над сотней фильмов, наиболее известные из которых "Леон", "Пятый элемент", "Такси", "Васаби", "Ямакаси", "Перевозчик", "13-й район".

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