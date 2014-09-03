Режиссер Люк Бессон представит в столице фантастическую картину "Люси"

Фото: lucymovieintl.com

8 сентября в столицу приедет французский режиссер Люк Бессон ("Леон", "Пятый элемент", "Такси"). Режиссер представит свою последнюю работу, фантастический фильм "Люси" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Скарлетт Йоханссен играет девушку Люси, приехавшую в Тайвань изучать китайский язык. Ее новый приятель предлагает заработать денег, для чего Люси нужно всего лишь доставить кейс. В итоге девушка попадает в руки корейской мафии, и ей вшивают в живот пакет с наркотиками.

После того, как Люси начинает сопротивляться, ее ударяют в живот, и наркотик попадает в организм. При этом действует он по-особому: человеческий мозг использует всего 10 процентов своего потенциала, а Люси начинает эволюционировать, и теперь для нее нет предела в 10%. Теперь она может подчинять себе все вокруг и постоянно повышает уровень владения мозгом. Однако даже она не знает, что ждет ее впереди.

В США картина Люка Бессона "Люси" вышла 25 июля и собрала почти 120 миллионов долларов. В российский прокат "Люси" выйдет 11 сентября.