Суд арестовал лидеров фанатских группировок ЦСКА и "Спартака" до 2 мая

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Суд продлил до 2 мая срок домашнего ареста пятерым лидерам фанатских группировок. Все они участвовали в массовой драке между болельщиками ЦСКА и "Спартака" в январе, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о Сергее Плынине, Евгении Чибисове, Константине Игнатьеве, Михаиле Дроздецком и Анатолии Курьеше.

Напомним, драка между фанатами "Спартака" и ЦСКА произошла на Большой Пироговской улице 31 января.

По данным следствия, в потасовке участвовало примерно по сто болельщиков каждого из клубов. Полицейские пресекли драку и задержали организаторов беспорядков.

По местам жительства предполагаемых активных участников и организаторов конфликта прошли обыски.

В результате мероприятий в подразделения полиции для проведения следствия доставлено более 30 граждан. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".