29 ноября 2012, 10:41

Шоу-бизнес

Билеты на футбол будут продавать по паспорту

Билеты на футбол начинают продавать по паспорту

Билеты на футбол будут продавать только при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Новое правило по продаже билетов начинает действовать с 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Решение о изменении правил продажи билетов было принято на общем собрании членов РФПЛ. Первой игрой, которой коснулось нововведение, стал матч между "Локомотивом" и нижегородской "Волгой" 8 декабря. Билеты на игру можно купить только в кассах стадиона, онлайн-бронирования и продажи электронных билетов не будет.

Изменения связаны с готовящимся к обсуждению закону "О болельщиках", который предусматривает ответственность фанатов за нарушение порядка на стадионах и предписывает не пускать на просмотр игр особенно злостных нарушителей.

Об ужесточении правил безопасности на стадионах заговорили после инцидента с вратарем "Динамо" Антоном Шуниным, который получил травму от взрыва фанатской петарды в матче против "Зенита". Брошенная с гостевого сектора петарда взорвалась перед голкипером, от чего он получил ожог роговицы глаза и не смог продолжать игру.

Матч был прерван, а "Зениту" засчитали техническое поражение. Фанатку (по сведениям полиции, петарду кинула девушка) до сих пор не опознали.

фанаты РФПЛ

Главное

