Более 70 фанатов задержаны за хулиганство по итогам тура РФПЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция задержала более 70 футбольных фанатов за различные правонарушения по итогам 9-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Больше всего болельщиков было задержано после матча "Спартак" - ЦСКА.

На играх тура присутствовало более 100 тысяч зрителей, а порядок обеспечивали более 7 тысяч сотрудников полиции, сообщает пресс-служба МВД России.

Всего было задержано 75 человек. Все они будут привлечены к административной ответственности. 27 человек ответят за мелкое хулиганство.

По окончании дерби "Спартак" - ЦСКА двое фанатов "Спартака" проникли на гостевую трибуну болельщиков ЦСКА и бросили в них мусорную урну и файер. В результате возникла групповая драка, которую пресекли полицейские.

МВД России обратилось с призывом к фанатам соблюдать общественный порядок и не проносить на стадион пиротехнику, а также не портить имущество стадионов.