Штрафы за правонарушения на стадионах увеличили в 10 раз

Фото: ИТАР-ТАСС

Штрафы для болельщиков за нарушения на стадионах увеличили в десять раз. Таковы итоги рассмотрения поправок ко второму чтению законопроекта о болельщиках, одобренных профильным думским комитетом по физкультуре и спорту.

Поправки предусматривают, что за нарушение правил поведения на стадионах будут наказывать штрафом в размере от 3 до 10 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Штраф могут заменить обязательными работами на срок до 160 часов. Кроме того, нарушителю могут запретить проход на стадион на срок от полутора до семи лет.

В случае если матч в результате хулиганских действий болельщиков был сорван или остановлен, штраф может достигнуть 15 тысяч рублей, а фанат-хулиган отправится под арест на срок до 15 суток.

Организаторам состязаний и собственникам стадионов тоже придется заплатить за необеспечение безопасности: от 50 до 300 тысяч рублей. Если же в результате нарушения был причинен вред здоровью человека, то штраф может достичь 500 тысяч рублей.

Напомним, законопроект о болельщиках был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года и прошел первое чтение в апреле. Вопрос безопасности на стадионах взялись решать законодательно после двух происшествий: срыва торпедовскими фанатами кубкового матча с "Динамо" и броска петардой в голкипера "бело-голубых" Антона Шунина во время матча "Динамо" - "Зенит".

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении 21 июня.