"Спартак" проведет два выездных матча без болельщиков

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза обязал закрыть гостевые трибуны во время двух выездных матчей московского "Спартака" в Премьер-лиге. Это связано с поведением болельщиков "красно-белых" во время игры с тульским "Арсеналом", сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

"За публичную демонстрацию баннера с изображением кельтского креста оштрафовать "Спартак" на 200 тысяч рублей и запретить допуск зрителей на гостевые сектора на два матча. Дети до 12 лет и женщины будут допущены", – цитирует Григорьянца "Р-Спорт".

Григорьянц уточнил, что первый матч при закрытом гостевом секторе "Спартак" проведет против грозненского "Терека" в рамках 27-го тура 11 мая, вторым матчем без зрителей станет первая гостевая встреча "красно-белых" в сезоне-2016/17.

По итогам матча в Туле "Спартак" также оштрафован на 320 тысяч рублей: на 20 тысяч – за появление болельщика на поле и на 300 тысяч - за использование и бросание болельщиками пиротехники. Главный тренер команды Мурат Якин оштрафован на 30 тысяч за выход за пределы технической зоны, ему вынесено предупреждение.

В свою очередь, "Арсенал" наказан проведением одного домашнего матча чемпионата России на нейтральном поле из-за необеспечения безопасности при проведении встречи со "Спартаком". Команда также оштрафован в общей сложности за 840 тысяч рублей.

Напомним, матч чемпионата России, который состоялся в Туле 9 апреля, завершился победой "Арсенала" со счетом 1:0. Во время игры около 30 фанатов московской команды залезли на крышу стадиона. Один из них – уроженец города Суворова Тульской области Артем Панюков – упал с нее, получив многочисленные переломы. В настоящий момент он находится в больнице.

Кроме того, болельщики использовали пиротехнику и бросались сидениями. По итогам матча было задержано 14 человек.