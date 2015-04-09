Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля 2015, 20:13

Шоу-бизнес

"Спартак" на выезде уступил тульскому "Арсеналу"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В матче 22-го тура российской футбольной Премьер-лиги московский "Спартак" на выезде уступил тульскому "Арсеналу". Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором победного мяча в компенсированное ко второму тайму время стал Дмитрий Смирнов.

Стоит отметить, что во время матча сектор болельщиков "Спартака" обратился к главному тренеру "Арсенала", легенде "красно-белых" Дмитрию Аленичеву через баннер со словами: "Арсенал" – работа, "Спартак" – жизнь. Дмитрий, пора домой".

При этом обстановка на трибунах была напряженной. Так, поклонники "Спартака" пыталась провоцировать соседние трибуны бросанием кресел, некоторые фанаты москвичей забрались на крышу козырька трибуны за воротами и игнорировали требования диктора по стадиону вернуться на трибуну.

После 22-х туров московский "Спартак" находится на седьмом месте в турнирной таблице. На счету "красно-белых" 36 баллов.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15
фанаты Спартак Арсенал чемпионат России по футболу

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика