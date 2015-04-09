Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В матче 22-го тура российской футбольной Премьер-лиги московский "Спартак" на выезде уступил тульскому "Арсеналу". Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором победного мяча в компенсированное ко второму тайму время стал Дмитрий Смирнов.

Стоит отметить, что во время матча сектор болельщиков "Спартака" обратился к главному тренеру "Арсенала", легенде "красно-белых" Дмитрию Аленичеву через баннер со словами: "Арсенал" – работа, "Спартак" – жизнь. Дмитрий, пора домой".

При этом обстановка на трибунах была напряженной. Так, поклонники "Спартака" пыталась провоцировать соседние трибуны бросанием кресел, некоторые фанаты москвичей забрались на крышу козырька трибуны за воротами и игнорировали требования диктора по стадиону вернуться на трибуну.

После 22-х туров московский "Спартак" находится на седьмом месте в турнирной таблице. На счету "красно-белых" 36 баллов.