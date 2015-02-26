Биржевой курс евро впервые с начала года упал ниже 69 рублей

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Биржевой курс евро обновил минимум с начала года. В ходе торгов на Московской валютной бирже стоимость европейской валюты упала ниже 69 рублей за евро, чего не бывало с декабря прошлого года, следует из биржевых данных.

По состоянию на 12.10 за 1 евро дают 68,78 рубля. Это на 2 с небольшим рубля меньше, чем официальный курс Центробанка России на 26 февраля.

Стоит отметить, что сильно упал и доллар, на бирже он уходит за 60,58 рубля, что почти на два рубля меньше курса ЦБ РФ.

Причиной столь резкого укрепления национальной валюты является рост цен на нефть. 25 февраля Brent выросла в цене на 5%, остановившись недалеко от отметки в 62 доллара за баррель. В результаты, валюты нефтедобывающих стран начали расти.

26 февраля нефть продолжает укрепляться. По состоянию на 12.00 цена барреля Brent составляет 61,88 доллара.

Напомним, с начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса рубля.