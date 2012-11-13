Москва может принять матчи Евро-2020

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва может принять Чемпионат Европы по футболу 2020 года. Президент УЕФА Мишель Платини предложил провести первенство Европы в 13 странах, в число которых вошла Россия. Если идею президента УЕФА поддержит исполком организации, матчи Евро примет столица России.

Предварительные матчи Платини предлагает провести в Москве, Берлине, Мадриде, Лиссабоне, Риме, Лондоне, Амстердаме, Загребе, Афинах, Базеле, Париже и Брюсселе, а полуфиналы и финал - в Стамбуле, сообщает "Чемпионат.ком".

Проект Платини планируется рассмотреть на исполкоме УЕФА, который состоится 7 декабря.

Отметим, что последние крупные футбольные турниры часто стали "делить" между странами. Евро-2008 прошло в Швейцарии и Австрии, а Евро-2000 в Бельгии и Голландии. По всей видимости, Платини решил продолжить "глобалистическую" концепцию и "распространить" Евро на весь континент.

Пока неизвестно, как к идее функционера отнесутся руководители национальных федераций футбола и согласятся ли они возводить арены, на которых пройдет 1-2 матча первенства Европы.