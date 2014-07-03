Идеальная "арийская девочка" с нацистских плакатов оказалась еврейкой

Девочка, фотографию которой немецкие нацисты использовали как образ идеального арийского ребенка, оказалась еврейкой, сообщает The Telegraph.

Как выяснилось, на снимке была изображена юная Хесси Тафт: сейчас ей 80 лет, она проживает в США. Фотографию для нацистской партии сделал в 1935 году фотограф из Берлина Ханс Баллин. При этом он знал о том, что Хесси является еврейкой.

"Сейчас я могу посмеяться над этим. Но если бы нацисты знали, кто я на самом деле, меня бы не было в живых", - сказала в интервью Тафт.

На прошлой неделе она подарила мемориалу Холокоста "Яд Вашем" в Израиле экземпляры журнала "Солнце в доме", где на обложке и было впервые размещено фото этого "идеального" арийского ребенка.