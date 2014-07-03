Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

СМИ

03 июля 2014, 15:59

Идеальная "арийская девочка" с нацистских плакатов оказалась еврейкой

евреи Третий рейх нацисты Хесси Тафт сми

Девочка, фотографию которой немецкие нацисты использовали как образ идеального арийского ребенка, оказалась еврейкой, сообщает The Telegraph.

Как выяснилось, на снимке была изображена юная Хесси Тафт: сейчас ей 80 лет, она проживает в США. Фотографию для нацистской партии сделал в 1935 году фотограф из Берлина Ханс Баллин. При этом он знал о том, что Хесси является еврейкой.

"Сейчас я могу посмеяться над этим. Но если бы нацисты знали, кто я на самом деле, меня бы не было в живых", - сказала в интервью Тафт.

На прошлой неделе она подарила мемориалу Холокоста "Яд Вашем" в Израиле экземпляры журнала "Солнце в доме", где на обложке и было впервые размещено фото этого "идеального" арийского ребенка.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать