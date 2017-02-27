Парализованный итальянский диджей добился эвтаназии в Швейцарии

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Прикованный к постели после ДТП известный итальянский диджей Фабио Антониани добровольно ушел из жизни после процедуры эвтаназии в Швейцарии. Об этом в своем Twitter сообщил политик и активист Марко Каппато, который борется за право на эвтаназию в Италии.

"Фабио скончался в 11:40. Он выбрал уход из жизни в соответствии с законами не своей страны", – написал Каппато.

Fabo è morto alle 11.40. Ha scelto di andarsene rispettando le regole di un Paese che non è il suo. — Marco Cappato (@marcocappato) 27 февраля 2017 г.

Фабио Антониани, известный как DJ Fabo, после ДТП в 2014 году остался парализован и ослеп. Он обращался к правительству Италии с просьбой предоставить ему право на эвтаназию, которая запрещена в стране с 2011 года.

После отказа итальянских властей Антониани обратился в швейцарскую клинику, где после медицинских осмотров ему провели процедуру эвтаназии.