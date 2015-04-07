АМПП вернул машину паркмену, просидевшему в салоне автомобиля три часа

Фото: M24.ru

Администратор московского парковочного пространства (АМПП) вернул машину паркмену, просидевшему в салоне автомобиля около трех часов. Об этом Агентству "Москва" сообщила директор по стратегическому развитию учреждения Ксения Бродуленко.

Ранее сообщалось, что молодой москвич подошел к своей машине, когда она уже была погружена на платформу эвакуатора, после чего забрался в салон и потребовал спустить автомобиль.

По словам Бродуленко, около 18.00 на пересечение улицы Петровка и Столешникова переулка инспектор МАДИ выявил факт нарушения правил парковки – автомобиль был припаркован под знаком 3.27 "Остановка запрещена". Инспектор выписал постановление о нарушении правил парковки и вызвал эвакуатор для перемещения автомобиля на спецстоянку.

Автомобиль погрузили на платформу эвакуатора, после чего эвакуатор начал движение и только через несколько метров его догнали двое владельцев машины, которые запрыгнули на платформу и проникли в автомобиль. После этого эвакуатор остановился и были вызваны представители правоохранительных органов.

"Москва в цифрах": Правила эвакуации

"В настоящий момент мы снимаем автомобиль с эвакуатора, потому что со стороны владельцев автомобиля идет достаточно жесткое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, и данный вопрос уже выходит за пределы нашей компетенции и находится в ведении правоохранительных органов.

Со стороны департамента и АМПП никаких дальнейших действий по отношению к владельцам автомобиля предприниматься не будет, потому что этот вопрос уже в ведении правоохранительных органов", – рассказала Ксения Бродуленко.

Она добавила, что полицейские вместе с сотрудниками МАДИ и АМПП не смогли уговорить владельцев машины мирно разрешить ситуацию.

"Мы отдаем автомобиль, потому что здесь идет разбирательство между правоохранительными органами и владельцами автомобиля, а также мы не хотим нагружать трафик на пересечении улицы Петровка и Столешникова переулка в связи с этим инцидентом", - заключила представитель АМПП.

Напомним, в прошлом году несколько жителей столицы пытались помешать транспортировке своих автомобилей на штрафстоянку. Автомобилистов, закрывающихся в салоне машин, погруженных на эвакуатор, прозвали "паркменами".