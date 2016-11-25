Автобус эвакуировали после сообщения пассажира о "полной сумке гранат"

Фото: ТАСС/Анатолий Семехин

Пассажирам автобуса, ехавшего по улице Пречистенка, пришлось экстренно покинуть салон. Один из пассажиров заявил, что везет гранаты в своей сумке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции выяснили, что двое молодых людей спросили у 65-летнего мужчины о содержимом его сумки. Тот отказался отвечать. Он сказал, что в сумке может быть что угодно, "будь то гранаты или кирпичи". Услышав ответ, один из молодых людей сообщил водителю автобуса, о пассажире, который якобы перевозит "полную сумку гранат".

Автобус был эвакуирован, но никаких опасных предметов в сумке полицейские не нашли. Теперь правоохранители проводят проверку, чтобы принять решение о судьбе участников инцидента.