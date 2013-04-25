На Рязанском проспекте из-за угрозы взрыва эвакуировали дом

Из-за угрозы взрыва на Рязанском проспекте эвакуировали дом

В одном из жилых домов на юго-востоке столицы местный житель обнаружил потенциально опасный объект, предположительно гранату. Как сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции, здание эвакуировано, на месте работают саперы.

По словам представителя ведомства, утром в четверг в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 62 на Рязанском проспекте находится взрывоопасный предмет.

На место были вызваны наряды полиции и саперы. В настоящее время специалисты проверяют информацию.