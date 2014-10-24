Ленинградский вокзал эвакуировали после звонка "телефонного террориста"

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Пассажиров и сотрудников Ленинградского вокзала эвакуировали в пятницу днем после звонка о якобы заложенной бомбе, сообщили M24.ru в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО. В настоящее время вокзал работает в штатном режиме.

Полицейские не обнаружили взрывное устройство, и в скором времени посетители смогли вернуться на вокзал. Сотрудник пресс-службы не уточнила, сколько именно человек пришлось эвакуировать.

На данный момент уже установлен телефон, с которого позвонили и сообщили о якобы заложенной бомбе. По информации Агентства "Москва", эвакуация вокзала никак не повлияла на движение поездов.

Стоит отметить, что это не первый случай эвакуации с Ленинградского вокзала в этом месяце. Так, 7 октября пассажиров эвакуировали с Ленинградского вокзала из-за звонка о бомбе. Полицейские провели проверку здания и сняли оцепление, не обнаружив на территории вокзала никакой угрозы для пассажиров.

Кроме того, 20 октября экстренные службы эвакуировали Курский вокзал после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. Кроме того, были выведены пассажиры электропоезда "Москва-Петушки". В общей сложности пришлось эвакуировать почти 2 тысячи человек.

После злоумышленник потребовал 2 миллиона долларов за "разминирование" еще трех электричек, также отправлявшихся с Курского вокзала. Телефонный террорист пообещал, что бомбы взорвутся, когда поезд подъедет к городу Железнодорожный. Вскоре полицейские задержали молодого человека, "заминировавшего" вокзал. Им оказался 23-летний житель Тамбова, который надеялся таким образом помириться со своей девушкой.