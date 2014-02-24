ТЦ "Афимолл Сити" эвакуировали из-за звонка о бомбе

Фото: ИТАР-ТАСС

Посетителей и сотрудников торгового центра "Афимолл Сити" эвакуировали из-за звонка о бомбе, сообщает телеканал "Москва 24".

К торговому центру выезжали кинологи и взрывотехники, они обследуют помещения "Афимолла". Место происшествия было оцеплено, движение в районе ЧП осложнено.

Позже стало известно, что взрывного устройства в ТЦ не было. Как сообщает информагентство "Москва медиа", специалисты не нашли бомбу.

Неделю назад торговый центр уже эвакуировали - там вспыхнул пожар, его площадь составила 40 квадратных метров.