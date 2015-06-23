Четыре столичных поликлиники эвакуированы из-за угрозы взрыва

Фото: M24.ru

Четыре поликлиники в Москве эвакуированы из-за угрозы взрыва. В настоящее время лечебные учреждения обследуют кинологи со служебными собаками, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о поликлиниках, расположенных в Северо-Восточном, Восточном и Центральном округах столицы. Их точные номера неизвестны.

Напомним, сегодня полицейские также проверили пять торговых центров сети "Рио" после звонков о минировании. Никаких бомб обнаружить не удалось.

Торговые центры, проверявшиеся оперативниками, расположены на Дмитровском и Ленинградском шоссе, а также на Большой Черемушкинской улице.

При этом последний раз сообщения о бомбах в ТЦ "Рио" в Москве, Коломне и Реутове поступали 21 июня. Все торговые центры проверили, но взрывные устройства не были обнаружены.

Кроме того, 16 июня, после звонков о заложенных взрывных устройствах в двенадцати торговых центрах "Рио" нескольких городов России были эвакуированы в общей сложности свыше 11 тысяч человек.

По предварительным данным, "телефонным террористом", который сообщал о бомбах в ТЦ "Рио", является житель Ярославля.