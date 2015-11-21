Неизвестный сообщил о бомбе в столичном бизнес-центре в СЗАО

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Бизнес-центр на северо-западе столицы эвакуируют в связи с угрозой взрыва, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Поступила информация о взрывном устройстве в деловом центре на 1-м Волоколамском проезде, дом 10. Из здания переменной этажности проводится эвакуация людей, вызван кинолог", – сказал собеседник агентства.

По его словам, человек, сообщивший по телефону о бомбе, пребывал в неадекватном состоянии. "Есть все основания полагать, что этот звонок – пьяная выходка очередного хулигана. Тем не менее из соображений безопасности проводится полная эвакуация здания", – пояснил источник.

Отметим, что сегодня из соображений безопасности закрывали вестибюль станции метро "Перово", где по данным некоторых СМИ обнаружили подозрительный предмет.

В последнее время участились звонки с сообщениями о бомбе. 19 ноября неизвестный сообщил о бомбе на Киевском вокзале, однако правоохранительные органы опасных устройств в здании не обнаружили.

Ранее m24.ru сообщало, что офисный центр в Карманицком переулке эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Из административного здания, расположенного на Арбате, вывели порядка 800 человек.

Телефонный терроризм в последние годы распространяется с огромной скоростью – по всей стране ложные сообщения об угрозах взрывов и терактов фиксируются едва ли ни ежедневно.Так, в сентябре полиция проверяла все столичные железнодорожные вокзалы после анонимного сообщения о том, что на одном из них якобы заложена бомба.

В большинстве случаев причиной таких действий называют банальное желание пошутить. Однако ответственность за такие "шутки" предусматривается Уголовным кодексом. В полиции отмечают, что немалая часть преступников стоят на учете у психиатров, причем у них случаются и сезонные обострения.