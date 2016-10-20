Форма поиска по сайту

20 октября 2016, 20:01

Происшествия

Двух запертых детей обнаружили в машине при подготовке к эвакуации

Двух маленьких детей обнаружили запертыми в припаркованной машине во время подготовки к эвакуации, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в Малом Каретном переулке. Дети оказались запертыми в салоне автомобиля Volkswagen. На место происшествия незамедлительно вызвали сотрудников скорой помощи и полицию.

Сколько времени годовалый мальчик и его четырехлетняя сестра провели взаперти – неизвестно. Температура на улице не превышала 2–3 градусов тепла.

Мать детей появилась спустя полчаса после обнаружения детей. Женщину забрали в полицию для дальнейшего разбирательства.

