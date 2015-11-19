Офисный центр в Карманицком переулке эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Офисный центр в Карманицком переулке эвакуировали из-за сообщения о бомбе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Из административного здания, расположенного на Арбате, вывели порядка 800 человек. На месте работают кинологи.

Напомним, в последнее время участились звонки с сообщениями о бомбе. Так, на днях в столице эвакуировали бизнес-центр "Белая площадь".

В одном из ресторанов обнаружили подозрительную сумку. Эвакуировали здание "B". Однако полиция не обнаружила никаких взрывных устройств. В бесхозном чемодане обнаружили лишь вещи.

Днем ранее около людей эвакуировали с Курского и Ярославского вокзалов после анонимного сообщения об угрозе взрыва. На место ЧП прибыли оперативные службы города, кинологи приступили к обследованию зданий вокзалов, никаких взрывных устройств вновь не обнаружили.

Телефонный терроризм в последние годы распространяется с огромной скоростью – по всей стране ложные сообщения об угрозах взрывов и терактов фиксируются едва ли ни ежедневно.Так, в сентябре полиция проверяла все столичные железнодорожные вокзалы после анонимного сообщения о том, что на одном из них якобы заложена бомба.

В большинстве случаев причиной таких действий называют банальное желание пошутить. Однако ответственность за такие "шутки" предусматривается Уголовным кодексом. В полиции отмечают, что немалая часть преступников стоят на учете у психиатров, причем у них случаются и сезонные обострения.

Согласно статье 207 УК РФ, такие действия квалифицируются как уголовное преступление: "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".