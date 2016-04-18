Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля 2016, 13:44

Происшествия

В отделении "Альфа-банка" в центре Москвы бомбу не обнаружили

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Полицейские не обнаружили бомбу в офисе "Альфа-банка" в центре Москвы, передает корреспондент m24.ru.

В понедельник утром неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заложенном взрывном устройстве в отделении банка на Большой Полянке, 13.

Кинологи обследовали здание и не обнаружили бомбы. Несмотря на это людей из отделения банка эвакуировали. Сейчас отделение работает в штатном режиме.

Ссылки по теме


Сайты по теме


эвакуация Альфа-Банк кинологи бомба чп Большая Полянка

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика