Бомбу на Курском вокзале не нашли

Фото: m24.ru/Юлия Иванко
Спецслужбы не нашли взрывное устройство на Курском вокзале, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на дирекцию железнодорожных вокзалов.
В настоящее время вокзал работает в штатном режиме, здание открыто для входа и выхода. На график движения поездов инцидент не повлиял.
Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило днем 16 июня, тогда из здания вокзала вывели 420 человек.
Из Курского вокзала эвакуировали людей неделю назад: тогда неизвестный тоже сообщил о бомбе. Здание проверили специалисты, взрывное устройство там не нашли.
Еще вокзал проверяли в мае, также людей выводили со станции 11 апреля и 27 апреля, причем угроза взрыва каждый раз оказывалась ложной.