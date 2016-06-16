Бомбу на Курском вокзале не нашли

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Спецслужбы не нашли взрывное устройство на Курском вокзале, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на дирекцию железнодорожных вокзалов.

В настоящее время вокзал работает в штатном режиме, здание открыто для входа и выхода. На график движения поездов инцидент не повлиял.

Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило днем 16 июня, тогда из здания вокзала вывели 420 человек.

Из Курского вокзала эвакуировали людей неделю назад: тогда неизвестный тоже сообщил о бомбе. Здание проверили специалисты, взрывное устройство там не нашли.

Еще вокзал проверяли в мае, также людей выводили со станции 11 апреля и 27 апреля, причем угроза взрыва каждый раз оказывалась ложной.