16 июня 2016, 16:35

Происшествия

C Курского вокзала эвакуировали более 400 человек из-за угрозы взрыва

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Около 420 человек эвакуировали с Курского вокзала после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщает Агентство "Москва".

Несмотря на ЧП, поезда ходят по расписанию, задержек в движении нет. Здание проверяют кинологи и саперы.

Из здания Курского вокзала эвакуировали людей неделю назад: тогда неизвестный тоже сообщил о бомбе. Здание проверили специалисты, взрывное устройство там не нашли.

Еще вокзал эвакуировали из-за телефонного террориста чуть более месяца назад. Также людей выводили со станции 11 апреля и 27 апреля, причем угроза взрыва каждый раз оказывалась ложной.

