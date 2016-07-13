Подозрительный предмет в доме на юге Москвы оказался оболочкой гранаты

Фото: ТАСС/Ольга Ратькова

Подозрительный предмет, обнаруженный в квартире дома на юге города, оказался оболочкой гранаты. Опасности для окружающих предмет не представлял, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время выясняется, каким образом оболочка от боевой гранаты попала в московскую квартиру.

Несколько часов назад жителей подъезда одного из домов на юге Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва.

В полицию позвонил неизвестный и рассказал, что в одной из квартир лежит граната.

"Взрывное устройство" находилось в квартире на шестом этаже дома 10 по Кавказскому бульвару. Из подъезда вывели всех жильцов, на место событий были вызваны кинологи. Выяснилось, что сообщение не было ложным, но никакой угрозы жильцам проржавевшая насквозь оболочка от гранаты не несла.