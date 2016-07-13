Почти 2 тысяч автобусов эвакуировали за полгода

Фото: ТАСС/Станислав Красильникоа

С начала года порядка двух тысяч автобусов эвакуировали за нарушение транспортного законодательства, передает Агентство "Москва".

По данным ГКУ "Организатор перевозок", одним из наиболее распространенных нарушений стала перевозка пассажиров без соответствующего разрешения. В организации также отметили, что многие междугородние нелегальные перевозчики часто маскируются под видом "заказных". Посредством интернета они распространяют билеты на свои рейсы.

В таких автобусах могут быть установлены дополнительные кресла, чтобы вместить в салон как можно больше пассажиров. Это, в свою очередь, не соответствует нормам безопасности и опасно для жизни людей.