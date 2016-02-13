Из ТЦ "Афимолл", "Мега" и "Атриум" эвакуируют сотрудников и посетителей

ТЦ "Афимолл" эвакуировали из-за угрозы взрыва

Из торгового центра "Афимолл" эвакуируют сотрудников и посетителей "по техническим причинам", сообщает телеканал "Москва 24".

На место прибыли полицейские. По некоторым данным, в администрацию позвонил неизвестный и сообщил о бомбе. По данным Агентства "Москва", там нашли бесхозную сумку, в настоящее время ее проверяют.

Кроме того очевидцы сообщают, что из здания ТЦ "Мега Белая Дача" и "Атриум" также вывели людей. О причинах пока не сообщается. МИА "Россия сегодня" уточняет, что в сумме эвакуировали около 7,5 тысячи человек.

Добавим, что в "Афимолл" проходит открытый кастинг на конкурс "Мисс Россия".