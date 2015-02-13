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ЧП

13 февраля, 17:21

Школьника госпитализировали на вертолете после удара током в столовой

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В школьной столовой 11-летнего мальчика ударило током

Одиннадцатилетнего мальчика после удара током в школьной столовой госпитализировали на вертолете, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС.

Там уточнили, что вертолет прилетел по адресу: Новопеределкинская улица, дом 13. Там находится школа №1014.

Током мальчика ударило в школьной столовой. По словам очевидцев, это произошло, когда ребенок взялся за железную раздаточную стойку. Первую помощь ребенку оказала медсестра, на место вызвали спасателей.

Пострадавший доставили в детскую ГКБ №9 имени Сперанского. По предварительной информации, мальчик находится в сознании.

Директор школы, в которой пострадал ребенок, также получила удар током и была госпитализирована в НИИ Склифосовского, сообщили Агентству "Москва" в учебном заведении.

"Директор тоже получила удар током в столовой, ее увезли в больницу. Она чувствует себя нормально", - отметили в школе.

Ранее на юге Москвы полицейские обнаружили тело женщины, которая погибла от удара током. Инцидент произошел в доме номер 48 на Нагатинской набережной. Девушка находилась в ванной, когда в воду упал мобильный телефон, подключенный к зарядному устройству.

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