Сотни людей эвакуировали с площади перед Лувром из-за подозрительной сумки

Фото: ТАСС/AP/Christophe Ena

В Париже началась эвакуация людей с площади перед Лувром, передает агентство Associated Press.

По словам представителя штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, эвакуацию проводят из-за подозрительной сумки. С места происшествия эвакуировали в том числе 300 журналистов. Ранее Эммануэль Макрон выбрал для празднования своей возможной победы эспланаду Лувра в Париже.

Префектура парижской полиции сообщила через Twitter, что эта проверка – обычные меры предосторожности.