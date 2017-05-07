Сотни людей эвакуировали с площади перед Лувром из-за подозрительной сумки

Фото: ТАСС/AP/Christophe Ena
В Париже началась эвакуация людей с площади перед Лувром, передает агентство Associated Press.
По словам представителя штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, эвакуацию проводят из-за подозрительной сумки. С места происшествия эвакуировали в том числе 300 журналистов. Ранее Эммануэль Макрон выбрал для празднования своей возможной победы эспланаду Лувра в Париже.
Префектура парижской полиции сообщила через Twitter, что эта проверка – обычные меры предосторожности.
7 мая во Франции проходит второй тур выборов президента. Голосование во Франции началось в 08:00 по местному времени (09:00 мск). Оба кандидата в президенты Франции уже проголосовали.
Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля. Во второй тур вышли бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
Макрон заручился поддержкой 23,75 процента избирателей, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента голосов.
На предвыборных дебатах в преддверии второго тура президентских выборов большинство телезрителей присудили победу Макрону. Ему отдали предпочтение 63 процента телезрителей, а Марин Ле Пен – 34 процента. Оставшиеся не определились с симпатиями.