Из бизнес-центра на юго-западе Москвы эвакуированы шесть тысяч человек

Фото: ИТАР-ТАСС

Около шести тысяч человек эвакуировано в связи с угрозой взрыва в бизнес-центре на юго-западе Москвы.

Как сообщили сетевому изданию M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД, около 19:20 в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что в здании находится бомба.

На месте ЧП находятся все оперативные службы города, кинологи с собаками обыскивают здание.

Это не первое сообщение об угрозе взрыва в столице: 3 апреля сразу в двух местах работали саперы МВД. Сначала неизвестный сообщил о бомбе в северном вестибюле станции метро "ВДНХ", и в тот же день были эвакуированы посетители и персонал приемной Госдумы на Воздвиженке.