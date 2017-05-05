Американскую школу эвакуировали из-за ученика в костюме имперского штурмовика

Фото: AP/Matt Dunham

Школу эвакуировали в американском городе Ашваюбенон (штат Висконсин) из-за ученика, который пришел на занятия в костюме имперского штурмовика из киноэпопеи "Звездные войны", сообщает "Мир 24" со ссылкой на Associated Press.

Фигуру в костюме, зашедшую через черный ход, увидел отец одного из учеников. Ему показалось, что человек нес сумку, маску и бронежилет, поэтому мужчина вызывал полицию.

Правоохранители эвакуировали школу, но не нашли ничего подозрительного. Позже выяснилось, что ученик пришел в школу в костюме штурмовика в День "Звездных войн" – 4 мая.

Несмотря на то, что вызов оказался ложным, полицейские были на стороне бдительного родителя. По их словам он поступил правильно, учитывая подозрительную ситуацию.

Поклонники космической саги празднуют День "Звездных войн" 4 мая. Традиция сложилась из известного пожелания "Да пребудет с тобой сила" (May the Force be with You), которое фанаты переделали в "Да пребудет с тобой четвертое мая" (May the fourth be with you).