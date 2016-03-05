Сотрудников ТЦ "Водный" эвакуировали из-за пожара

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Торговый центр "Водный" на Головинском шоссе эвакуировали из-за пожара, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 8:40, спасатели прибыли на место спустя три минуты. Там на подземной парковке горела картонная упаковка на площади в 10 квадратных метров.

До прибытия пожарных администрация эвакуировала 100 сотрудников, посетителей в ТЦ на момент происшествия не было. В 9:21 пожар был ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало.