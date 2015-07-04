Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля 2015, 12:39

Происшествия

На ВДНХ эвакуировали посетителей одного из павильонов из-за задымления

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

В административное здании на ВДНХ произошло задымление, сообщает Агентство "Москва".

"В 12.00 поступило сообщение о задымлении в административном здании, расположенном на территории ВДНХ. В настоящее время специалисты проверяют данную информацию", - рассказали в столичном управлении МЧС России.

Как сообщил источник агентства в экстренных службах, задымление произошло в павильоне №69.

При этом по данным "Интерфакса", посетителей павильона эвакуировали. Источник задымления пока устанавливается, информации о пострадавших не поступало.

эвакуация ВДНХ задымление чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика