На ВДНХ эвакуировали посетителей одного из павильонов из-за задымления

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

В административное здании на ВДНХ произошло задымление, сообщает Агентство "Москва".

"В 12.00 поступило сообщение о задымлении в административном здании, расположенном на территории ВДНХ. В настоящее время специалисты проверяют данную информацию", - рассказали в столичном управлении МЧС России.

Как сообщил источник агентства в экстренных службах, задымление произошло в павильоне №69.

При этом по данным "Интерфакса", посетителей павильона эвакуировали. Источник задымления пока устанавливается, информации о пострадавших не поступало.