С Курского вокзала эвакуировали 2,5 тысячи человек из-за звонка о бомбе

Фото: ТАСС/Юрий Машков
2,5 тысячи человек эвакуированы с Курского вокзала после звонка о заложенном взрывном устройстве, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"К настоящему времени взрывного устройства не обнаружено. Звонивший задержан сотрудниками полиции", – заявил собеседник агентства.
Как отметил представитель пресс-службы "Дирекции железнодорожных вокзалов" Константин Харламов, эвакуация не повлияла на расписание движение поездов.
"Система отработана; к сожалению, подобных звонков много. На расписании движения такие случаи не отражаются, есть обходные пути на перрон к поездам, минуя вокзал", – пояснил Харламов.
Напомним, в сентябре полиция проверяла все столичные железнодорожные вокзалы после анонимного сообщения о том, что на одном из них якобы заложена бомба. А за неделю до этого из-за угрозы взрыва был полностью эвакуирован Курский вокзал. В ходе проверки кинологи взрывное устройство не обнаружили.