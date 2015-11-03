С Курского вокзала эвакуировали 2,5 тысячи человек из-за звонка о бомбе

Фото: ТАСС/Юрий Машков

2,5 тысячи человек эвакуированы с Курского вокзала после звонка о заложенном взрывном устройстве, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"К настоящему времени взрывного устройства не обнаружено. Звонивший задержан сотрудниками полиции", – заявил собеседник агентства.

Как отметил представитель пресс-службы "Дирекции железнодорожных вокзалов" Константин Харламов, эвакуация не повлияла на расписание движение поездов.

"Система отработана; к сожалению, подобных звонков много. На расписании движения такие случаи не отражаются, есть обходные пути на перрон к поездам, минуя вокзал", – пояснил Харламов.

Напомним, в сентябре полиция проверяла все столичные железнодорожные вокзалы после анонимного сообщения о том, что на одном из них якобы заложена бомба. А за неделю до этого из-за угрозы взрыва был полностью эвакуирован Курский вокзал. В ходе проверки кинологи взрывное устройство не обнаружили.