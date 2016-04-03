Из здания Министерства обороны эвакуируют людей из-за задымления

В центре столицы горит здание Минобороны

Из здания Министерства обороны на улице Знаменка эвакуируют людей из-за сильного задымления, сообщает Агентство "Москва".

Эвакуация началась на верхних этажах. Источник задымления обнаружен на 3-м этаже, площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Идет активное пожаротушение.

Как отмечает МИА "Россия сегодня", из здания уже эвакуировали порядка 50 человек: 40 человек покинули его самостоятельно, еще пять спасены. Существует угроза распространения огня. В 11.10 ранг сложности пожара увеличен со второго до третьего.

Движение транспорта по улице Знаменка полностью прекращено, на место пожара прибывают десятки пожарных машин. Число расчетов, задействованных в тушении пожара, увеличено до 40, на месте работают 120 человек личного состава.

Напомним, в марте в складском помещении автосалона Infiniti произошел пожар. По предварительным данным, никто не пострадал.

По информации МЧС, задымление возникло на складе автосалона на Ярославском шоссе. Спустя 15 минут возгорание было ликвидировано.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС.